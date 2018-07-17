〈中部〉陳時中訪嘉 允簡化長照2.0行政程序

2018-07-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕衛生福利部長陳時中實訪長期照顧2.0、兒童少年未來教育及發展帳戶執行情況，昨天首站到嘉義市，與醫界簡報座談時，有醫院提及長照從計畫申請、執行到費用核銷等行政程序過於繁瑣，陳時中表示，只要提出哪些重複、沒必要，百分之百願意簡化。

昨在台中榮總嘉義分院的座談會，有十一間醫院、二十多個醫師及藥師公會代表參加，嘉市陽明醫院提出「病人自主權益法」修法應納入醫院跟診所、簡化長照2.0程序等意見，陳仁德醫院建議長照機構應設置最低人力標準配置等意見，嘉市醫師公會提案健保卡註記愛滋病史以保障醫護人員安全。

陳時中說，意見會考量，健保卡從紙卡更換為磁卡時，曾討論是否註記愛滋病史，因隱私權等而未註記。

會中提到不少醫護人力配置問題，如設置最低人力標準，有些單位服務量不足、難達成，也要避免服務量夠，卻讓一人做到底等情況，會以實際服務跟人力整體考量。

嘉義市政府昨舉辦「兒少嘉Line夢想Fly記者會」，結合「以工換酬」概念，推動低收、中低收入戶，以從事公、私部門社會服務工作，時薪換算的積點兌換家電等商品，及幫子女開戶兌換成存款。

陳時中肯定地說，嘉市創新作法使兒少發展帳戶開戶率高於全國平均，值得全國效仿；陳在訪視台中榮總嘉義分院設置「高齡科技中心」、「仿家屋」時說，長照要結合智慧科技，嘉市做得很好。