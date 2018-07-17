〈中部〉草嶺步道雨後濕滑 遊客賞景避免落單

2018-07-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕古坑鄉草嶺山區處處美景，暑假期間吸引不少外地遊客遊賞，但山區午後大雨不斷，雨後步道多青苔，一名高雄來的遊客在水濂洞旁步道失足落水溺斃，警方呼籲「小心足下」，尤其要結伴同行。

聞名的古坑草嶺十景包括斷崖春秋、蓬萊瀑布、水濂洞、又稱小桂林的峭壁雄風、奇妙洞、青蛙石、同心瀑布、斷魂谷、清溪樂園、連珠池等，其中有不經人工修飾的妙石、奇岩、瀑布溪流，渾然天成，令人讚嘆。

隨著暑假到來，草嶺山區成了避暑勝地，加上日前豪雨不斷，水濂洞景點水勢充足，從上而下一瀉千里的飛瀑讓人讚嘆，吸引遊客駐足欣賞，前天卻傳出有遊客在此區溺斃意外。

前天傳出遊客水濂洞落水亡

警方指出，前天下午一名四十三歲的邱姓男子自高雄搭乘遊覽車到草嶺遊玩，不慎在水濂洞步道旁失足落水，雖然野溪水位不高，但邱男臉部朝下，同行友人發現援救上岸緊急進行心肺復甦術，並通報古坑消防分隊，救護人員抵達現場時再接手搶救，邱男已無心跳，送往台大雲林醫院斗六院區急救仍回天乏術。

警方提醒，雨後盡量不要進入山區行動或旅遊，尤其是行走步道時務必注意路面青苔濕滑，且要結伴同行，避免落單，維護自身安全。

雲林縣政府城鄉發展處處長林長造指出，大古坑山區步道有四十五條、全長九十七餘公里，連日來大雨造成步道濕滑，縣府已在新建步道入口增設警語，對於老舊步道則加強翻修，並將逐步設置警告標誌，呼籲遊客或登山客務必提高警覺。