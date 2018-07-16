〈南部〉（台南）音樂會違規設攤 84攤商挨罰

2018-07-16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長參選人林義豐十四日在市區辦音樂會，但卻傳出設攤攤位遭開單罰款，台南市警一分局表示，市府停車管理處日前已公告音樂會附近道路、停車位禁止擺設攤販營利，既然主辦單位經警方勸導不聽，前晚對八十四家違規攤販各開罰一千二百元；違停車輛十二件，也各罰一千二百元。

被開罰的攤商反應不一，有人質疑以為是合法的才來擺攤，被開單等於當晚生意白做了，也有人認為做生意就是這樣，但以為是參加一場盛會結果被開單，很委屈。

林義豐團隊說，團隊並未主動對外招商攤販，是一位小胖攤商承攬招商，但團隊沒有收小胖一分錢，是小胖招商後說要讓攤販擺在道路上，團隊事前已提醒應讓攤販擺在團隊承租的國有地草皮上，以免警方開罰，團隊已盡提醒告知責任，小胖有說招商擺攤問題由他負責；當然團隊也不能完全卸責。

小胖喊冤說，當時林義豐團隊官網公告攤販區是在後甲一路，他見此才會跟林方面簽約，雖然林團隊未收攤販租金，但合約他要負責搭帳篷、請義交與工讀生，是跟林團隊交換的條件，林團隊是主辦單位，如認為設攤地點有問題應禁止他與攤販擺設，但林團隊並未禁止，八十四家攤販罰款他會先負責賠償，但會轉向林團隊求償。小胖稍後說，林義豐團隊人員已約他在週三協商此事。