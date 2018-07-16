〈南部〉安平古堡395歲 號召395家庭同慶

2018-07-16

安平人發起 10月齊慶生

〔記者劉婉君／台南報導〕紀念安平古堡（熱蘭遮城）奠基三百九十五週年，住在安平古堡周邊的居民發起「王城慶生會」，從今年初開始就陸續推出小型活動，近日並號召三百九十五間店家與當地三百九十五個家庭，於十月仿照早期農村社會民間互助共力的方式，一起來為安平古堡慶生。

一九三○年，日本政府為了紀念荷蘭東印度公司在台建城三百年，曾於台南舉辦「台灣文化三百年紀念會」，相隔八十多年，安平蚵灰窯文化館館長林錫田、文朱社區總幹事陳義添、以空拍記錄安平的沈統斐等，一群熱愛安平歷史文化的安平人，發起王城慶生會活動，將以安平古堡奠基日為基準，連辦六年，一直辦到奠基四百週年。

徵求店家、家戶共襄盛舉

發起人之一陳義添表示，早期總舖師人力少，民間在建醮或嫁娶時，主家聘請總舖師，鄰里會搬出家中的桌椅、碗筷一同幫忙，彼此就像一個大家庭，共同出力。配合安平古堡奠基三百九十五年，希望能徵求三百九十五間店家，提供特色商品，以及安平古堡周邊為主的三百九十五個家庭共襄盛舉，社區共家共力，於十月的週五至週日齊聚安平古堡同慶，十月二十一日安平區公所有十二個社區共同演出戲劇，十月二十五日則到安平古堡殘蹟前唱生日快樂歌。

陳義添指出，安平古堡雖創建於一六二四年，但荷蘭東印度公司於一六二三年十月二十五日，以棉布和衣服向原住民換得土地，並以竹、土蓋起堡壘，奠定安平成為歐洲人往來印度及亞洲的貿易重要節點，非常具有時代意義，因此希望透過民間柔性的力量，讓全世界的人知道，也希望帶動和安平古堡有共同記憶關聯的人一同回到台灣、到安平，祝安平古堡生日快樂。

一月起，林錫田等人即辦過古蹟咖啡緣、二月古堡旁四社區合辦提燈登上古堡、三月南島導流堤之夜、四月安平燈塔一一一等；文朱社區在八月至十月推出古堡節活動，藉由小旅行方式，帶大小民眾認識安平古堡。另外，安平區公所七月至九月也與鳳凰城文史協會合作，與民眾分享安平古堡、安平海洋、安平信仰的故事。