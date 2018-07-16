〈南部〉罕見金水母 林園濕地公園現蹤

2018-07-16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣燠熱，林園區海洋濕地公園倒立水母幾乎消失無蹤，卻出現了一對「金水母」，令遊客嘖嘖稱奇，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，金水母可能共生藻顏色造成，相當少見。

連續大雨過後，林園區海洋濕地公園潟湖吳郭魚巢穴內，出現了一對金色水母相依伴游，在水母已經稀少的「水母湖」中，成了驚豔亮點。水母湖二個月前曾出現了罕見「藍色仙后」，增添看頭。

蘇文華說，倒立水母又稱仙后水母，以蟲黃藻為共生藻行光合作用維持生命，白天水母會倒立行光合作用而得名，通常呈現咖啡色或白色，而金色水母與藍色仙后形成原因不同。

他指出，倒立水母中含有藍色膠原蛋白，偶爾可見其觸手出現藍色，藍色仙后則是連頭部都是藍色，相當罕見；金色水母則可能是因為共生藻為金色才呈現，三年前曾觀察到，並不常見。

林園區海洋濕地公園因有了倒立水母，聲名大噪，但隨著氣溫上升會逐漸消失。蘇文華說，倒立水母通常在水溫攝氏廿七度以下存活，但現在動輒是卅餘度高溫，水母稀稀落落，但天氣轉涼後會再度現身。

濕地公園旁陸地上排水溝，今年一月間同時出現了大量水母、海葵、藤壺、羽毛蕨藻等海中動植物，猶如戶外水族館，不過最近全數消失。蘇文華說，如果明年再度出現，將進行清除底泥、水溝上方鋪設細網（防垃圾）等棲地營造工作，提供海洋生物更適合的生存環境。