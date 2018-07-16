〈南部〉北高科、南亞灣 產業轉型輪廓成形

2018-07-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄科學園區二期可望在一年內籌設，高雄市長許立明感謝中央，經發局則強調，目前高雄產業轉型，從北到南持續推動中，輪廓已逐漸成形。

去年九月，華邦電宣布三三五○億投資南科高雄園區；今年四月，日月光投資百億的半導體封測智慧工廠K25廠動土，如今隨著高雄科學園區二期啟動，高雄半導體產業聚落儼然成形。

許立明強調，行政院長賴清德在一週內兩次政策指示，推動橋頭新市鎮轉型為高雄科學園區二期，並要求一年內籌設完成，讓廠商進駐，時間之快打破中科成立的紀錄。

據統計，截至今年第一季，高雄市工廠登記家數達七五二七家，比去年同期增加二一六家，其中以金屬製品製造業二三○五家最多、機械設備製造業一○六四家次之。

隨著台商鮭魚返鄉及中北部工業區土地價格炒高，高雄的產業園區土地也趨近飽和。

許立明表示，為了高雄產業的翻轉，目前還有好幾個計畫在進行，包括和發產業園區將於今年底完工、仁武產業園區也預計今年底報編完成。

在亞洲新灣區方面，高市府與七大國營事業合組的「亞洲新灣區聯盟」，首件合作開發案台電特貿三，也正式啟動招商。

許立明說，此外，北高雄的「海洋科技產業專區」，由中鋼領頭籌組綠色能源國家隊拚外銷（離岸風電），活化閒置廿年的興達蚊子港，也是茄萣、永安在地經濟活絡的最佳機會。

高雄市經發局表示，在中央政府支持下，高雄產業轉型的輪廓已逐漸成形，北高雄是以半導體、離岸風電、新材料為主；南高雄的亞灣區主打體感、文創、會展、遊艇、電競產業；東高雄的和發與仁武產業園區，則發展金屬與光電業。