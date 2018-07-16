〈南部〉雨後孳生登革熱病媒蚊 前鎮2件被罰

2018-07-16

累計前半年已裁處1800多件

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市雨後放晴，適合登革熱病媒蚊孳生，前鎮草衙地區日前出現今年首例本土病例，市府加強防疫，上週查獲前鎮高雄區漁會空地堆置廢棄帆布、漁具及交通部管轄的前鎮新生路高架橋工地均孳生大量病媒蚊，均依法開罰，累計前半年全市已裁處一千八百多件。

今年高雄市目前共計十八例境外移入及一例本土確診個案，本土個案發生於前鎮草衙地區，由於當地人口密集且流動頻仍，疫情易透過人的移動帶往高病媒蚊密度行政區里。

防疫團隊上週稽查前鎮區高風險場域，發現高雄區漁會空地堆置廢棄帆布、棧板、鐵桶、鐵架及廢棄漁具等各式積水容器並孳生大量病媒蚊；另交通部管轄前鎮新生路高架橋工地水泥槽、Ｈ型鋼骨及鐵管，也查獲病媒蚊孳生源，依違反廢棄物清理法及傳染病防治法開單告發，並限期一週內改善，否則將加重處罰。

左營各里病媒蚊指數密度偏高

另外左營區各里病媒蚊指數密度偏高，其中一個里巡查十七個積水容器中有十一個孳生大量病媒蚊幼蟲，顯示該里病媒蚊密度處於極高狀態。

本月十四日，高雄市三民區新增一例境外移入病例，病患十三日發病，出現發燒、肌肉痠痛、噁心等症狀，當天夜間至鳳山區陳柏蒼耳鼻喉科診所就醫，經登革熱快篩NS1陽性通報，立即安排指定醫院就醫隔離，該基層診所落實問診通報，降低社區傳播風險，衛生局將頒發獎金獎勵。

衛生局也提醒，民眾常忽略檢查的病媒蚊孳生源，包括旗竿插座、屋簷排水槽、桶缸甕盆等，請民眾多加留意，積水容器如未即時清除將導致病媒蚊孳生，進而增加登革熱擴散流行風險。