〈南部〉10跨域藝術家 建軍基地聯展

2018-07-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕建軍站變身的建軍跨域基地藝術村，即日起推出「跨域跨語跨世代視覺聯展」，將老舊公車場站轉型為藝文跨域創作基地。

一九七七年啟用的高雄市建軍站，有許多高雄人珍貴的公車記憶，隨著公車民營化後，各場站提供民營客運業者租用，建軍站舊辦公廳舍因鄰近衛武營國家藝文中心，交通局兩年前委由高雄在地表演藝文團體「南風劇團」，聚集藝術家進駐。

結合多種類藝術創作

建軍跨域基地藝術村即日起推出新展「跨域跨語跨世代視覺聯展」，邀請藝術家以跨域為題，跨越生活、日常及藝術範疇，結合金屬工藝、雕塑、皮雕、繪畫、攝影、裝置、馬賽克拼貼等多種類的藝術創作，進行集體發表。

此次由策展人林昀範帶領，共有十位藝術家參展，包括蔡欣辰、何佳真、林順發、郭家恬、李億勳、廖健志、譚桀亦、連宏珠、林育如、林純用。

南風劇團團長、也是建軍跨域基地藝術村執行長的陳姿仰表示，建軍跨域基地由車站的特殊歷史性出發，再加上進駐藝術家群的多元性，彼此交流激盪，讓每一次創作聯展都有強大的跨域突破，總能跨越語言與人心交流。

代表民進黨參選高雄市長的陳其邁，昨也前往藝術村與藝術家對談，他強調，高雄有很多對藝術有熱情的人，未來政府會培植有高雄在地文化特色的藝術團體、藝術家，朝與國際資源連結方向邁進。

陳其邁也提到，許多年輕藝術家，有創作及展演空間不足的困擾，未來應提供藝術家友善的創作空間，建立高雄市的文化品牌。

這項聯展的展期至八月廿六日，每週三到週日下午二點至六點開放，詳洽07-7406753。