〈南部〉83年前舊址 馬蘭部落將重建聚會所

2018-07-16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市阿美族馬蘭部落八十三年前曾興建的傳統會所，後來被軍方「先借後占」改建營舍，阿美族人經廿多年爭取，由原民會買回土地，昨天進行傳統祈福儀式，將重建聚會所。

族人以傳統儀式祈福 祈求順利動工

馬蘭聚會所鄰近馬蘭派出所，在縣長黃健庭、台東市長張國洲、前縣長陳建年及多位民代見證下，族人們以傳統儀式祭祖靈及空間靈，青年團繞跑驅邪鎮魔，長老們種植文殊蘭，六部落司祭在八個方位鋤敲立定樁，祈求祖靈保佑工程順利動工。

軍方建營舍 爭取20多年原民會買回

新建聚會所是八十三年前的會所舊址，一九三五年的日治時代，馬蘭社以四千五百日圓興建「青年團集會所」，作為部落召開會議與訓練場所；國民政府來台後，部落配合軍方需求，由當時的台東鎮公所與軍方簽訂限期出借合約，但國防部於五十五年登記為國防部土地。

營舍閒置後，軍方仍未還地，馬蘭部落因都市化，已無地點可興建聚會所，族人歷經廿多年的爭取，總算由原民會以兩千多萬元向國防部購回土地，還給族人重建聚會所。

「馬蘭部落更生會館聚會所」工程總經費一千六百萬元，由市公所辦理規劃設計及工程作業，不過，市公所處理土地撥用及建造執照送審時，發現部份土地為農田水利會所有，經與水利會溝通編列四百萬元價購約十六坪土地，希望趕在明年豐年祭時完工啟用。