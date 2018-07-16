〈台北都會〉〈貪婪老人爭議〉議員：市長心裡話 柯：被抹黑

2018-07-16

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、周彥妤／台北報導〕市長柯文哲競選辦公室十四日舉辦閉門海選，一段由競辦提供的影片中，柯在談及老人福利議題時，建議面試者要正面表述，而不是批評長者「你是貪婪老人」，引發議論。柯昨無奈指媒體故意抹黑造假「很糟糕」，但有多名市議員痛批，柯講的就是心裡話，從國安會講稿到敬老金「大便」事件前科累累，刻意挑起話題帶風向，是製造世代對立的凶手。

議員：柯保持熱度方式 兩天一話題

市議員王鴻薇直言，一般人不會去講「你是貪婪的老人」，哪有這種教戰守則，「就像他之前哽咽說被國安會『已讀不回』，結果又承認兩岸一家親不在講稿中」，柯不是第一次硬拗、說謊。市議員汪志冰也批，「在一個不對外的環境下，往往都會講真話」，柯脫口而出，絕對是內心的直覺反應。市議員簡舒培指出，競辦提供這樣的片段給媒體，柯當然應該要去承擔責任。

市議員洪健益則說，這就是柯一貫保持熱度的方式，起碼兩天一個話題，加上昨天是民進黨全代會，民進黨雙北市長參選人姚文智、蘇貞昌同台，柯要避免被邊緣化，藉此強化他在鐵粉心中的形象。

柯文哲日前海選競選團隊，僅由競辦提供八段影音，其中一段影片中，柯談到取消重陽敬老金，應該要讓長者覺得有理想，「啊你要是跟他講說『你是貪婪的老人啦』、『你就是沒拿到一千五不爽啦』，你罵他（老人），他更不爽。」畫面一出，柯挨批不尊重長者。柯競辦昨早發出聲明，指柯的用意在引導面試者，針對重陽敬老金政策論述上採取「正面表述」，鼓勵長者能作為全台示範及領頭羊，而非透過「負面表述」導致長者更加不滿。柯文哲則解釋，媒體只擷取最後一段話，「這已不是斷章取義，是故意抹黑造假，很糟糕。」

對此，國民黨市長參選人丁守中昨表示，罵長輩是貪婪的老人非常不對，「我們每個人都會老」，應把北市建立成敬老孝親的典範，並說「我們不要讓年輕人去鬥長輩」，誓言當選後會恢復重陽敬老金。民進黨市長參選人姚文智說，他不清楚此事是否為真，無法回應，但重點是完整的社會福利制度，維繫世代間公平，也是北市未來推動著墨之處。

姚：若有4年 團隊不會離心離德

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨全國黨代表大會昨天於圓山飯店登場，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、黨籍台北市長參選人姚文智等人皆出席。談到台北市長柯文哲海選競選團隊，姚文智會前受訪說，選舉到噱頭百出，若自己有四年時間，團隊一定非常堅實，不會離心離德。

姚文智說，柯四年前參選是因沒團隊才海選，但四年後留下的有幾個？現在柯市府團隊三、四十歲以下又有幾個？大家都可以算。姚強調，尋求選民支持，首重市政，而非搞選舉噱頭。