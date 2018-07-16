〈台北都會〉〈本屆任內最後一次〉柯今施政報告 國民黨將杯葛

2018-07-16

民進黨團：從沒杯葛過柯

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲今將赴市議會，進行這屆任期最後一次施政報告，由於台北農產運銷公司總經理吳音寧決定不赴議會備詢，議會國民黨團已揚言針對北農案、重陽敬老禮金等政策杯葛柯的施政報告。至於民進黨方面，「柯黑」議員也認為要杯葛柯，但議會民進黨團總召李慶鋒說，將不會杯葛柯，理由是「民進黨團從沒杯葛過他（柯）」。

李慶鋒表示，柯擔任市長三年半來，民進黨從未杯葛，黨團立場皆是監督市政議題、就事論事問政，這會期也不例外；「與柯文哲分手，是民主制度、政黨政治現象，並不是遇到恐怖情人，就要殺害對方」，也呼籲市長支持者平常心看待。

不過，民進黨市議員王世堅說，「我就是要杯葛」，希望黨團一致，不要見風轉舵，不能因為柯文哲是網路紅人、網路聲量高，就任其胡作非為，要把握每個機會對柯程序杯葛。

國民黨：吳音寧不備詢 刪北農補助款

國民黨市議員陳重文指，今將透過程序杯葛至少一小時以上，國民黨將秀出各式道具，並諷刺台北農產運銷公司總經理吳音寧是「大尾鱸鰻」，有總統蔡英文力挺，就不赴議會；柯文哲日前為吳開脫，竟說「如市府投資的公司都要把總經理找來的話，那也可以叫台北富邦總經理，實在很麻煩」，殊不知市府提供北農公司每年一百萬元補助，如吳只願列席委員會，不接受到議會備詢，議會將會把該補助款刪至零元。

挨批「大尾鱸鰻」 吳：沒有邏輯

國民黨市議員汪志冰也表示，吳音寧拒到議會監督，且按照「台北市第二果菜批發市場委託經營管理行政契約」，北農公司不得拒絕提供資料給市場處考核，再由市場處提供議會，但北農拒絕提供議會問政資料，北農公司與市府合約應一天罰五萬元，迄今一毛錢未罰；柯文哲身為北市府監督單位代表人，不能躲起來盡說風涼話、撈取自己政治利益討好綠營，放任吳規避監督；此外，對於市府砍重陽敬老禮金事件，柯也應公開道歉。

對此，吳音寧仍回應，今將不赴議會備詢，未來僅依慣例，與北市府轉投資的北農、畜產等四大公司總經理赴財建委員會做工作報告，北農公司將回歸本質，由最大股東北市府、農委會監督考核。對於議員控不提供資料？吳回應，北農公司將資料提供給市場處，由市場處再提供給議員，但議會不夠滿意、認為提供速度不夠快，未來會積極配合。談到議員批評她「大尾鱸鰻」，吳表示，這個批評沒有邏輯，她不知如何回應。

對此，市府發言人劉奕霆表示，市長施政報告都針對市府推動政策進行詳細說明，市府已做好準備，並尊重議會質詢職權。