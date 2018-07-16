〈台北都會〉兩新政策失效 單車違停降不下

2018-07-16

收取拖吊、保管費及自主登錄系統

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為解決自行車違停問題，今年起實施收取拖吊、保管費，並推出自行車自主登錄系統，直接用簡訊通知自行車被拖吊車主，希望車主減少違停。但調閱停車管理處資料發現，今年上半年累計拖吊自行車數量多達三千七百多輛，且移送環保局廢棄數量也有七百多輛，與去年同期相當，顯示兩項新政策對於改善自行車違停，並沒有達到實際成效。

台北市自行車停車空間逐年增加，截至今年六月底，自行車停車柱、停車格、停車架總共有四萬七四三格，若算上全市四百處YouBike站點，台北市自行車可用的停車空間不少，但警察每月拖吊自行車數量仍居高不下。

廢棄自行車數量也未改善

停管處資料顯示，光是今年一月，就有七百輛自行車被拖吊至保管場，領回數不到五百輛，而今年上半年，累積拖吊三千七百輛，也有接近三分之一、共一千一百輛沒人領回，若超過四個月沒人認領，自行車就會移送環保局廢棄或拍賣，截至上半年已有七百多輛自行車被廢棄，在新政策上路後，仍與去年上半年同期數據相近。

上半年拖吊數量 與去年同期相當

檢視今年兩項新政成效，台北市今年開始收取的自行車拖吊費每次一百元，與保管費每半天二十五元，截至六月底，已替市庫賺進二十六．三萬元移置費、二十二．一萬元保管費。而自行車自主登錄系統，雖推出簡訊通知不斷改良，還舉辦抽獎，但登錄數量僅一千多筆。

停管處：逾10天繳600元車主不願領

停管處管理科長謝君毅表示，今年拖吊三千七百輛中，還是有兩千六百輛被領回，代表收費和自主登錄系統有發揮到功能，畢竟現在推出的簡訊通知，車主在剛拖吊當下就會知道自行車的狀況。

至於違停、廢棄自行車數量並未獲得改善。謝君毅認為，現在警察有自行車拖吊專區以及固定巡邏，對於取締違停力道變強，加上自行車拖吊收費，若超過十天就得繳交六百元以上，民眾就會不願意來領，才會導致領取狀況差不多。