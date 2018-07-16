〈台北都會〉碧螺春、竹筍 三峽農產好物

2018-07-16

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府與三峽區農會昨天舉辦農特產品行銷推廣展售會，展售各式優質產品，包含特有茶樹青心柑仔、碧螺春、竹筍、蜂蜜等，新北市長朱立倫前往頒獎給碧螺春評鑑比賽特等獎及綠竹筍評鑑比賽冠軍。

朱立倫表示，三峽區由於氣候溫暖、日夜溫差大且雨量均勻，土壤含有豐富的有機質，因此孕育出各項農產品，包括茶、綠竹筍及蜂蜜，都深受各界認同好評。

三峽區農會理事長林文良補充說，今年春茶生長期間雨水豐潤、採收時氣候穩定，使得茶樹生長良好。