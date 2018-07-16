〈台北都會〉新北河濱單車平日租費 悄悄漲1倍

2018-07-16

7月1日起調漲 議員批未及早告知

〔記者何玉華、鍾泓良／綜合報導〕到河濱公園騎單車，是許多民眾的休閒活動之一，但新北市河濱自行車租借費用，從七月一日起悄悄漲價了，平日漲幅高達一倍；管理單位高灘地工程管理處表示，業者新增學生平日五折優惠措施，相當於原先平日的價錢，也讓更多人受惠。台北市水利處則表示，台北市與新北市的自行車廠商不同，目前台北河濱腳踏車並無漲價。

新北市議員何博文認為，市府相關收費調漲應有審慎思考，並非廠商一意孤行，該讓市民了解的權利義務，應該要及早告知，市府卻慢半拍、漫不經心，甚至有配合廠商單方面漲價之嫌，未顧及市民權益，應該好好檢討。

這次費率調漲以最被廣泛借用的淑女車（一號車）、童車（三號車）、幼童車（六號車）、協力車（十一號車）、親子車（十三號車）五類型為主，取消平、假日的差別費率，改為單一價格，並新增幼兒滑步車、手搖三輪車免費借用。

由於取消「平日」費率，淑女車、童車、幼童車原本平日一小時十五元、假日一小時廿五元，現在統一費率是一小時卅元；換句話說，若以一家兩大兩小四口計算，七月以前平日騎一小時，花費六十元，現在要一百廿元；如果是假日騎車，則是從一百元漲為一百廿元，平日漲幅達一倍。

高灘處︰業者增學生平日五折優惠

高灘處科長宋明勳表示，市區YouBike盛行，民眾騎乘習慣改變，河濱租借站生態轉變為家長帶小孩及國小學童、安親班居多，導致一至六號車種租借率降低，僅剩三至四成；且舊合約中有關學生平日五折優惠並未包含一至六號車種，民眾都希望能納入，因此今年四月換新約時，取消平、假日區別，價位統一，學生平日五折優惠及促銷優惠，都會擴大到全車種適用。

不過，調漲的訊息僅在十餘處租借場站及官網公告，許多民眾並不清楚，連高灘處官員也不知情。