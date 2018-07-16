〈北部〉信徒進香 廟方盼扛10公斤砂石包上來

2018-07-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「一包砂結一個善緣！」位於宜蘭縣頭城鎮大里山區的石觀音寺，建在半山腰，汽機車無法抵達，為了修補寺內建物，寺方在宜縣、新北市交界處的桃源谷，放置小包砂石，希望山友、信徒經過時，能順便帶包石子上去，成特有的「結緣」方式。

桃源谷石觀音寺 與山友、信徒結善緣

石觀音寺若從桃源谷出發路程約一．二公里，半小時內抵達，平日登山人少，每逢假日被帶到寺內的砂石，一天達十包以上，寺方奉上一杯熱茶表達謝意與感激。

石觀音寺又名龍山巖，坐落於頭城鎮往桃源谷步道路線上，距今超過一百五十年歷史，廟內主祀觀音菩薩，早期是座天然石洞佛寺，後來陸續增建，形成今日的樣貌。

不過，寺廟建於半山腰，平常對外聯絡由登山步道前往，石觀音寺信徒說，寺內用人力搬運建材行之有年，能有現今水泥建物及鐵皮屋頂，均仰賴眾多信徒、山友靠一雙腿，徒步扛著砂石帶到寺廟。

前往寺廟路途山路陡峭狹窄，寺方分裝小包，每包重約十公斤，裝好的砂石放在桃源谷停車場，央請前往寺廟參拜的信徒、山友，順帶帶包砂石到寺內供修補之用。信徒笑說，雖然每包砂石重量僅十公斤，但「積沙成塔」，累積下來也不少，一包包砂石用於建築修補，如同寺方與山友的「結緣品」，讓雙方締結下善緣。