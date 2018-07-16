〈北部〉冬山文旦柚「掛蚊帳」 防風災、果實蠅害

2018-07-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣夏季多颱風，宜蘭縣文旦柚主要產地冬山鄉中山村，每年暑假結果，若遇上颱風，柚農用防風罩套住柚樹，此時柚子猶如受到「金鐘罩」保護，有效減少落果率。

去年中颱 冬山罩網落果率6.3%

花蓮區農業改良場研究指出，防風罩利用文旦植株作為支撐物，把白色的塑膠網包覆固定在柚樹上，藉由阻隔降低強風威脅，以達到保護果實目的。

以去年七月底從蘇澳登陸的中颱尼莎為例，當時冬山鄉罩網落果率六．三％，未罩網落果率二十六．三％，顯示防風罩發揮減少落果的效用。

冬山文旦柚栽種面積為一百五十二公頃，占全縣五十八％，中山村柚樹結果期間，面臨颱風威脅以及果實蠅危害，中山社區發展協會以「掛蚊帳」的概念，五年前向農委會水保局申請補助，套上白色塑膠網的防風罩，看起來像是柚樹穿婚紗，形成特殊景觀。

防風罩僅3000元 禁得起輕颱吹襲

中山休閒農業區發展協會總幹事林長輝說，溫室及網室設施受風面大，遭遇強風襲擊，往往蒙受嚴重財損，中山柚農改在柚樹套上造價約三千元防風罩，網子禁得起輕颱吹襲，如果遇到強颱損毀，損失也相對輕微。

林長輝並指出，常見防風罩尺寸長、寬、高各二十台尺，不僅防颱、防果實蠅，還能防紫外線，減少柚子曬傷。

經過測試，防風罩內氣溫比外面高出攝氏兩度，促使文旦柚早熟提前兩週採收，有利於產期調節，防風罩能重覆使用，平均年限十年，繼水保局之後，冬山鄉公所及農會聯手補助鄉內柚農試用。

「防患未然！」瑪莉亞颱風來襲之前，冬山鄉中山村柚農為柚樹套上防風罩，最後雖然沒有帶來災情，農民認為有備無患，防風罩仍套在柚樹上，防止害蟲叮咬果實，直到九月八日白露前後採收時才會卸下。