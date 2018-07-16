〈北部〉花蓮推「地產地銷」 農委會打造限定農產品

2018-07-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院農業委員會積極推展「農民直銷站」，花蓮在短短五年間，直銷站的銷售額提高約十倍，減少農產品的產地價格和終端消費差異，農委會副主委李退之到花蓮了解經營狀況後，強調「民以食為天」，將持續解決小農發展困境，並打造花蓮限定農產品牌。

花蓮有機耕作 農作居全國之冠

花蓮縣有機耕作面積高達一千四百卅六公頃，列居全國之冠，有機農戶數約兩百九十九戶，主要以「自然農法」產出當季時令生鮮蔬果，其中農戶則多半是自外縣市返鄉、用心投入花蓮有機耕作的小農。

李退之說，過去農民辛苦生產的農產品，往往受到中間流通成本影響，造成產地價和終端消費價格間的巨大差異，農委會近年積極推展農民直銷站，透過「地產地銷」的理念，減少中間流通成本，並縮短食物交流里程，提高農民收入。

3家直銷超市 賣數十項無毒農產品

李退之說，花蓮市目前有三家超市提供直銷站服務，依季節販售時令農產，農民無須投資開店，超市也會負責賣場管理和協助行銷，除可減少顧店時間，還能持續快速的銷售農民自產品，逐步解決小農發展困境，讓最具在地特色、新鮮無毒的數十項農產品，直接提供給消費者。

直銷站不到5年 年收逾10倍

李退之指出，據農委會統計數據，花蓮農民直銷站在二○一三年的銷售金額僅為一百五十萬元，但經過輔導協助，去年已躍升到一千六百萬元，五年間足足提高十倍銷售金額，未來中央將持續為花蓮農民作後盾，提升農產品的能見度、增加銷售量。

小農省下運費 以批發價賣給消費者

蔡姓芋農說，吉安名列全台四大芋頭產區之一，市場口碑雖好，但多半交由西部盤商統一收購，價格也被迫任人「宰割」，目前已朝向自有品牌「吉安芋」發展，今年批發價一公斤平均約四十多元、零售價逾八十元，若透過直銷站販售，將可省下運費及盤商收購成本，以趨近批發價格回饋給在地消費者。

縣議員劉曉玫說，花蓮農業已邁入提高價格和價值的轉型關鍵期，應積極拓展國內與國際多元銷售管道，並為農友建構更多的產品銷路平台，一起打造具備新鮮、安全、安心及可信賴的「花蓮限定」高價值品牌，讓農民和消費者能夠達到雙贏局面。