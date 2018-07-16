〈北部〉蟹潮音演唱會 專家︰不影響生態

2018-07-16

香山濕地賞蟹步道舉辦活動遭質疑

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府十四日晚間在香山濕地賞蟹步道美山段，舉辦「蟹潮音」演唱會，被質疑未獲中央濕地管理單位同意，破壞生態。

市府表示，演唱會在礫岸上舉行，並非在蟹類聚集的泥灘地，事前也請教過熟悉濕地生態的清大教授楊樹森、新竹市荒野保護協會解說員張登凱及新竹市環保局副局長洪明仕等生態保育專家，不會破壞生態。

市府︰舞台搭在人工拋石非泥灘地

市府表示，活動舞台以香山最美夕陽為背景，搭在人工拋石上，並非在泥灘地上，聲音及震動不會對蟹類生態造成影響。當地豐富的清白招潮蟹、弧邊招潮蟹等招潮蟹及彈塗魚，也不會上石頭、陸地。

市府表示，香山濕地是北台灣最大海岸型濕地，面積達一千七百六十八公頃，有豐富的底棲動物及鳥類等生態資源，市府為維護濕地生態，二○○一年公告為「野生動物保育區」，並公告「新竹市濱海野生動物保護區之範圍及保護利用管制事項」，賞蟹步道即依此規劃設置， 也向新竹市荒野保護協會等在地生態團體請益並獲得認同。

配合濕地教育 有助永續經營

市府表示， 二○一六年初即將賞蟹步道送審，七月六日通過內政部重要濕地審議小組審議，十四日開始試營運。演唱會配合濕地教育園區試營運提供濕地教育宣導，有助於濕地的永續經營。

市府表示，依據濕地保育法，是要「促進濕地生態保育及明智利用」，不再是完全禁止任何行為。市府近年進行紅樹林疏伐，即有效讓台灣招潮蟹從一萬多隻增加到十二萬多隻，過境的黑面琵鷺也增加約八倍。

市府強調，生態教育和生態保育需要取得平衡，生態教育園區和賞蟹步道的設置，可讓民眾就近觀察香山濕地豐富的招潮蟹、彈塗魚生活模式，並避免過去踏入濕地破壞生物棲息的行為。