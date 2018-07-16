〈北部〉缺原鄉特色 清泉溫泉會館委外4度流標

2018-07-16

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣五峰鄉公所自去年十月起，辦理清泉溫泉會館委外經營案上網公告招標，至今流標四次，今年冬天想讓已歇業八年的溫泉會館重新開張恐有困難，部落族人年年殷切期盼以泡湯吸引遊客也將落空！

縣府和五峰鄉公所檢討認為，建物主體設計不良、周邊設施不全是主因，有待思考如何突破；部落族人則認為溫泉會館缺乏原鄉特色。

日治時期開發、昔稱「井上溫泉」的清泉溫泉，早年名列新竹八景，是前往觀霧森林遊樂區的重要中繼站，但溫泉會館因原建物老舊，湧泉被颱風侵襲移位，設備容量也不符遊客需求，二○一○年歇業至今。

五峰鄉公所向原民會爭取兩千多萬元補助，辦理整建擴大規模，早在二○一五年五月完工，同年七月取得使用執照，但委託經營案公告上網招標，廠商意願低，四度流標。

族人哈娜說，一號吊橋今年秋天將竣工，部落正積極推動輕旅行，地方滿心期待溫泉會館快點營運，重振清泉觀光。

縣府和五峰鄉公所檢討後認為，清泉溫泉會館的問題是建物主體設計不良，三層樓建築物，僅一樓有七間泡湯間，戶外露天浴池無遮避，二樓是大廳，三樓若要規劃為餐廳或住宿，業者須先花大筆經費整建規劃，短時間恐難回收投資成本與獲利。其次是沒有住宿設施，周邊民宿量體也小，夜間又缺乏休閒活動，影響業者投標意願。

「可惜！溫泉建物失去在地特色！」Skaru部落群主權行動聯盟發言人Laling Yumin認為，五峰鄉公所若一開始就讓族人參與設計、規劃，不會是今日的樣貌與窘境。