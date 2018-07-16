〈北部〉清泉風景區拚觀光 花億元未見效

2018-07-16

打造三館兩市集 各有主管機關

記者廖雪茹／專題報導

政府近年投資新竹縣五峰鄉清泉風景特定區建設累計上億元，打造「三館兩市集」帶動部落觀光，但館舍、市集各有主管機關，資源分散、多頭馬車，加上攤販爭議、違規停車等問題，遊客近五年來不增反減，亟待統整重塑形象。

「三館兩市集」中，溫泉會館、部落市集為五峰鄉公所管理；張學良文化園區（張學良故居）管理單位是新竹縣政府文化局；原住民族館、藝術之森的原住民文創市集則劃歸縣府原住民族行政處；將軍湯（泡腳池）六月才從交通旅遊處移交五峰鄉公所維護。但多個單位卻無一順利委外經營（OT），聯外道路又屬縣府工務處維管，形成多頭馬車局面。

縣府秘書長蔡榮光坦言，清泉溫泉風景特定區遊客數平日約二百多人次，假日八百到上千人次。近年中央相關單位補助改建館舍、吊橋、人行道和停車場等，累計金額上億元，可惜資源分散。

五峰公所建議 設單一窗口管理

五峰鄉公所檢討後也認為，「三館兩市集」由不同單位經營，業者難以達到共同經營的效益，建議由縣府設置專門的單一窗口完成各項建設及管理，並協助發展周邊民宿或休閒農場資源，串連各部落形成二日遊行程。

縣府擬一併委外 整合館舍市集

此外，還有爭議尚未平息的攤販安置問題及違規停車亂象。蔡榮光表示，縣府六月曾召開風景區推動小組會議，廣納各方意見，將評估整合館舍和市集資源，連同停車場一併委外經營，並採一次性收費方式，提高廠商投資意願，也將請公所研議周全的市集攤位管理辦法，維護園區環境。

部落盼由族人經營 展現主體性

但Skaru部落群主權行動聯盟發言人Laling Yumin認為不應只有OT選項的建議，由族人自己掌握、管理、經營在地資源，可替公部門省事又省力，政府卻總是以部落人沒有相對資金和能力營運為由不接納此作法，其實問題在政府是否有協助展現部落主體性的決心。