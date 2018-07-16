〈中部〉反空污法加嚴 百輛老柴油車抗議

2018-07-16

〔記者歐素美／台中報導〕上百輛曳引車、拖車、拖吊車等柴油車及小客車等，昨聚集國道三號清水服務區，抗議環保署加嚴十年老車排放標準，讓柴油大貨車車主無法生存；市府環保局長白智榮說，環保署不打老車、打超標車，老車車主不必過度擔心。

七十多名柴油大車車主，昨分別從高雄等地北上清水服務區，加上卅多輛從彰化等地前來聲援的小客車，共上百輛車車主聚集，抗議空污法加嚴十年老車排放標準上路。因車主未事先申請，國道警察隊及清水分局皆到場戒備，但車主理性表達訴求，過程平和。

車主表示：「如果有新車可以開，誰要開舊車？」但曳引車等一輛要價四、五百萬元，有人才買二手車就面臨淘汰，生計受衝擊；政府補助裝設濾煙器則會造成引擎過熱、馬力減低，損害車輛。質疑政府加嚴排放標準，是想淘汰老車，讓車主走投無路。

王姓市民表示，老車汰舊換新改善空污的政策當然要支持，但也應兼顧民眾生計，政府可考量降低新車關稅或提高汰舊換新補助等措施，以兩全其美。

環局︰只打超標車

白智榮表示，空污法加嚴排放標準尚未訂定，空品區也尚未實施，環保署已允諾會到各地召開公聽會，車主不必過度憂心。目前環保署針對一、二期柴油車提供三十至四十萬元補助，以推動汰舊換新；三期車則補助裝設濾煙器。台中市清潔車皆裝有濾煙器，並不會損害車子，且能過濾九成以上的粒狀及氣狀污染。