〈中部〉崇倫公園 更名為半平厝公園

2018-07-16

地方爭取改用古地名

〔記者張菁雅／台中報導〕許多民眾最近前往南區崇倫公園，赫然發現更名為「半平厝公園」，原來是該公園土地全數在西川里，過去因為名稱關係，常讓人誤以為公園位在崇倫里。市議員鄭功進、何敏誠及西川里里長葉家宏等人三年前展開連署要求更名，終於在日前完成更名，「半平厝」是當地古地名，地方建議在公園增加半平厝文史告示牌，讓更名更具意義。

公共設施配合地方更名，過去也有案例，西屯區福科路上的福安橋原名為「永安橋」，卻位於福安里範圍，經過里民爭取，在二○○七年更名；西屯區西屯路三段原名「水崛頭四號橋」的橋樑因位在永安里，也同時改名為永安橋。

原崇倫公園佔地約六千坪，已有廿八年歷史，園內樹木高聳，還有大片綠地，是民眾休憩的重要場所，但公園名稱一直讓居民很困擾。葉家宏指出，崇倫公園不在崇倫里，而在西川里，不僅外地人常誤解，甚至連當地民眾也會搞錯，因此他才發動連署建請市府更名為半平厝公園，以免混淆。

鄭功進表示，半平厝是清朝時期南區崇倫里的古地名，根據耆老口述，清朝末年霧峰林家的後代林朝棟在此開設租館，建築物後來倒了一半，因而得名半平厝，而日本殖民後也沿用這個稱呼。一九四二年該區域劃定為西川里，人口增加後，又在二○○二年重新劃定為崇倫里、西川里。

議員建議設文史告示牌

鄭功進指出，半平厝公園更名後不僅消弭地方爭議，也能藉此找回失落的半平厝文化，他建議若能在公園內增加半平厝的文史告示牌，甚至增設相關文物展示場所，則更名將更具實質意義。