〈中部〉沙鹿陸橋機車道 顛簸害摔車

2018-07-16

混凝土路面 騎士抱怨震動大

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿陸橋十三日才開放全線通車，機車族不用再與汽車爭道，但新的機車道採用混凝土路面，機車族抱怨騎起來十分顛簸，還有人因此摔車，要求改善並增設照明；公路總局台中工務段長郭純鑑表示，沙鹿陸橋機車道因坡度大、行駛的機車多，考量安全性才採用剛性路面，但吸震力較不足，機車騎乘起來較不舒適，近日將會勘研議改善。

沙鹿陸橋是台灣大道跨越鐵道、銜接沙鹿與梧棲區的主要幹道陸橋，因建築老舊、有危險之虞，二○一五年四月辦理改建，並分段開放部分車道通行，直到本月十三日才全線通車，機車族不用再與汽車爭道，可行駛專用的地下機車道。

但機車道才開放使用三天，因行駛時十分顛簸，機車族抱怨連連，還有民眾向本報投訴指出，因路面跳動太厲害，十四日有機車族因此摔車，並慘遭後方機車撞上，要求改善。

記者實地採訪發現機車族行駛沙鹿往梧棲方向機車道，車子跳動得很厲害，不過，也有機車族覺得還好；另有民眾反映，從梧棲往沙鹿方向的機車道路面也不平，工程品質有待提升，並建議在機車道增設照明。

公路總局：近日會勘改善

郭純鑑表示，沙鹿陸橋機車道設計時，因考量坡度大且行駛的機車很多，因此採用混凝土的剛性路面，因剛性路面的剪性及磨性比較好，機車族行駛時較不易滑倒，但剛性路面吸震力較不足，機車行駛起來震動較大，感覺不是那麼舒適，因機車族反映激烈，工務段近日將邀集台中市政府會勘，以研議如何改善。