〈中部〉水里虎爺遶境 七彩煙火巨響挨批

2018-07-16

碰上玩水節 市區交通塞爆

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉地方重要信仰虎爺廟，昨進行年度遶境，惟適逢水里玩水節，吸引大量人車，加上各路響應遶境的信眾，一度癱瘓市區交通，尤其遶境還施放七彩煙幕煙火，不時發出尖銳刺耳聲響，甚至有巨大爆炸聲，驚擾居民，民眾對此氣炸，紛紛打電話要求改善，廟方也認為不妥，頻頻向民眾道歉。

外廟贊助煙火擾民 廟方道歉

廟方表示，此次七彩煙幕煙火，是外地宮廟贊助，並非該廟準備，而事前也不知會有如此巨響，惟遶境煙火施放，點燃後就難以暫停，才會一發不可收拾，將檢討改進，避免擾民。

居民說，虎爺遶境是習俗，並不反對文化活動，但過於浮誇的煙火，造成煙霧瀰漫以及有如爆炸的聲響，就讓人難以認同，尤其南投空污難解，再有濃煙、噪音污染，易讓人反感。

公所︰未來活動會加強協調

水里鄉公所回應，玩水節與遶境日期「強碰」，實在是「不約而同」，由於各自時間已確定，才會在旅遊旺季造成塞車，未來會針對人潮聚集的活動加強協調，減少交通壅塞。

縣府環保局表示，有關煙火造成的煙霧，以及巨大噪音、碎屑垃圾，可依空污法、廢棄物清理法做規範，但因遶境活動為一次性，因此多以勸導為主，若廟方能事先做好宣導，以及煙火減量，並以環保禮炮車做輔助，就能減少煙霧、噪音污染。

集集警分局則說，昨途經水里市區前往車埕的車輛相當多，而玩水節也吸引大量人車，加上遶境隊伍拉得較長，才會在尖峰時刻造成壅塞，但經警力與民力偕同交管，車潮很快就獲得紓解，日後將要求遶境隊伍儘量緊隨，以維交通順暢。