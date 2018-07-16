〈中部〉南投部落小旅行 伊娜谷插秧趣

2018-07-16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區為知名景點，過去遊客只到此一遊，反而錯過周邊部落之美，林務局南投林管處特別針對奧萬大周邊部落規劃產業、生態旅遊行程，包括伊娜谷香糯米、曲冰遺址探秘與武界山谷秘境，今年暑期正式上線測試，遊客報名熱絡，為部落小旅行踏出成功第一步。

結合產業、生態、遺址

奧萬大森林遊樂區是全國知名的賞楓、賞櫻及避暑景點，但遊客跋山涉水只到奧萬大一遊，似乎稍嫌可惜，林務局南投林管處基於與周邊部落的伙伴關係，透過農村再生計畫，與周邊親愛、萬豐、法治等三村五個部落共推產業、生態旅遊活動。

暑期七梯次試遊均額滿

南投林管處表示，今年度委託顧問公司徵詢部落意見，規劃部落旅遊行程，並培訓部落導覽解說員，完成親愛村「香糯米的故鄉—伊娜谷插秧趣」、法治村武界部落「走入雲的故鄉」、萬豐村曲冰部落「採索古老神秘遺址」等遊程，暑期推出七梯次試遊均額滿，昨天於親愛村舉行「香糯米的故鄉—伊娜谷插秧趣」活動。

早期稱為伊娜谷的親愛村松林部落，由於地理環境得天獨厚，栽種的香糯米口感Q彈有嚼勁，更散發獨特香氣，面積僅有六公頃，每年只能收成一次，日治時期還是進貢日本天皇的貢品，今年也首度開放讓遊客體驗插秧活動，親子遊客捲起褲管、衣袖，赤腳下田工作，體驗農民的辛勞，中午品嘗利用在地食材製作的農夫便當，再由社區導覽員帶領參訪舊部落，聆聽部落傳說故事，進一步認識部落。

  • 外地親子遊客首度參與仁愛鄉親愛村松林部落伊娜谷香糯米插秧活動。（記者佟振國攝）

    外地親子遊客首度參與仁愛鄉親愛村松林部落伊娜谷香糯米插秧活動。（記者佟振國攝）