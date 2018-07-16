〈中部〉南投部落小旅行 伊娜谷插秧趣

2018-07-16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區為知名景點，過去遊客只到此一遊，反而錯過周邊部落之美，林務局南投林管處特別針對奧萬大周邊部落規劃產業、生態旅遊行程，包括伊娜谷香糯米、曲冰遺址探秘與武界山谷秘境，今年暑期正式上線測試，遊客報名熱絡，為部落小旅行踏出成功第一步。

結合產業、生態、遺址

奧萬大森林遊樂區是全國知名的賞楓、賞櫻及避暑景點，但遊客跋山涉水只到奧萬大一遊，似乎稍嫌可惜，林務局南投林管處基於與周邊部落的伙伴關係，透過農村再生計畫，與周邊親愛、萬豐、法治等三村五個部落共推產業、生態旅遊活動。

暑期七梯次試遊均額滿

南投林管處表示，今年度委託顧問公司徵詢部落意見，規劃部落旅遊行程，並培訓部落導覽解說員，完成親愛村「香糯米的故鄉—伊娜谷插秧趣」、法治村武界部落「走入雲的故鄉」、萬豐村曲冰部落「採索古老神秘遺址」等遊程，暑期推出七梯次試遊均額滿，昨天於親愛村舉行「香糯米的故鄉—伊娜谷插秧趣」活動。

早期稱為伊娜谷的親愛村松林部落，由於地理環境得天獨厚，栽種的香糯米口感Q彈有嚼勁，更散發獨特香氣，面積僅有六公頃，每年只能收成一次，日治時期還是進貢日本天皇的貢品，今年也首度開放讓遊客體驗插秧活動，親子遊客捲起褲管、衣袖，赤腳下田工作，體驗農民的辛勞，中午品嘗利用在地食材製作的農夫便當，再由社區導覽員帶領參訪舊部落，聆聽部落傳說故事，進一步認識部落。