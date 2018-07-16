〈中部〉社頭水蜜桃豐收 請嘸工萬顆棄採

2018-07-16

採收需技術 農工不熟悉

〔記者陳冠備／社頭報導〕彰化縣社頭鄉果農張錫弘從電子公司退休後，帶著滿腔熱血回故鄉種植水蜜桃，並透過網路行銷，一天可銷售三百顆，今年遇上大豐收，每天有六百顆產量，可是卻「請嘸工」採收。張錫弘無奈的說，社頭是芭樂的故鄉，大家只會剪芭樂而不會剪水蜜桃的技術，才會找不到工人，目前可能有一萬顆水蜜桃棄採。

張錫弘表示，社頭是珍珠芭樂盛產地，自家果園曾種植六分地的芭樂樹，但近年產量供過於求，他發現水蜜桃新品種「夏蜜」可以種植在平地，需冷量（十三度以下二○○小時）只要高山的氣候的五分之一，因此種植六十棵嘗試。

張錫弘說，往年獨自採收不成問題，但去年退休後，全力投入水蜜桃生產，並以科技人精神研究谷特菌施肥，加上今年氣候溫和，產量大爆發，單季產量超過一萬六千顆，果樹上掛滿白色套袋，以為要大豐收了，卻找不到人幫忙，根本採收不完。

明年將提早培訓採收工

忽略了當地農作屬性不一樣！張錫弘說，水蜜桃採收技巧與芭樂不一樣，水蜜桃果實外表嬌嫩，蒂頭剪枝要乾淨，否則裝箱時容易撞傷、壓傷，當地農工不熟悉，又怕剪壞果實不敢答應承做，也曾考慮開放外採，可是一樣面臨採收技巧難，恐衍生更多消費糾紛而作罷，至今產季快結束，只採收三分之一（六千顆），卻有超過一萬顆水蜜桃掛在樹上等腐爛，心血流失相當心疼，初估損失近四十萬元。

張錫弘也說，退休後想當個快樂農夫，所以每日清晨五點就搭火車從豐原到社頭從事農作，欣喜把研究精神實現在農作上，也獲得收獲，卻未料到採收也是一門學問，會當做一場甜美的教訓，明年將尋求當地農會協助，提早徵求或培訓技術工，以解決採收問題。