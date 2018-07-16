〈中部〉演唱會被控太吵 樂團質疑雙重標準

2018-07-16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕無畏公益音樂團隊前晚在嘉義市興嘉公園，舉辦「樂聲桃城向前行公益演唱會」，二十三組樂團輪番開唱，原定八點半閉幕，因遭投訴「太吵」，市環保局七點四十八分派員稽查音量超標後要求改善，致活動提早半小時結束，無畏團隊成員事後質疑「只許州官放火，不許百姓點燈」？市府說要鼓勵音樂發展帶動觀光，他們依法申請場地辦表演，竟落得無所適從。

市環保局長張志誠回應，市內公園多離住宅區近，也能體會活動音量大，可吸引人潮，「實在兩難」，將會同文化局、工務處、建設處等單位集思廣益解決。

張志誠說明，稽查人員到場實測音量八十三‧二分貝，超過該時段管制標準六十二分貝，依噪音管制法，先告知須改善，十分鐘後複查，如果超標才開罰，由於主辦單位決定結束，視為改善，未予開單。

市府建設處公園管理科長陳嘉麗說，包括文化公園、工務處管轄的中央廣場，都曾接獲表演團體、街頭藝人陳情，民眾租借場地時，都提醒要遵守噪音管制法，音量不得妨害住戶安寧。

無畏團隊成員陳俊德表示，連年舉辦演唱會讓大學生有表演的舞台，未料遇到這種情況，那像市府主辦的「國際管樂節」，也不用辦了；成員郭宗祐說，被稽查時有配合降低音量，但演奏樂器一下子就超標，才直接結束，很掃興，建議類似活動申請場地時，相關單位就告知音量限制標準。

市環保局空氣及噪音管理科長吳博章表示，依噪音管制法第八條，另有公告噪音管制區內晚間十點到隔天七點不得使用擴音設施等行為，但跨年夜、元旦、國慶日等特定節日，不予管制。