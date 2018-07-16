〈中部〉巡天宮門神重繪 重現潘春源畫風

2018-07-16

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市巡天宮因門神圖案老舊，近日聘請彩繪名家蔡龍進及其子蔡謹屹來重繪，蔡龍進師承國寶級彩繪大師潘麗水，父子倆來彩繪時看見八十五年前巡天宮老照片，竟有潘春源（潘麗水之父）及其門神作品，能看到罕見的第一代祖師作品和人像照，父子倆感動不已，在繪製時也將重現潘氏畫風中四方眼（門神眼神及腳

尖將隨著人移動而轉動）等畫技。

廟史考證 潘氏參與一九三四年重建

潘春源生於一八九一年，自學書畫，作品多次入選臺灣美術展覽會，從事廟宇彩繪、門神彩繪等工作，其子潘麗水獲選教育部民族藝師薪傳獎；朴子日新文化協會理事陳俊哲說，潘氏父子門神彩繪是台灣宗教藝術之寶，但早期廟宇損壞後多採重建，也無文化保存觀念，如今台灣能見到潘春源彩繪作品的廟宇，可能不到五間。

巡天宮在一九三四年重建，陳俊哲日前帶著落成時匠師們的合照與蔡龍進分享，蔡氏父子一看，舊廟門神有為潘氏所教導的四方眼等畫技，門神、彩繪樣式也是潘氏畫風，認為應是師父或師祖所繪；經陳俊哲考證及蔡龍進確認，照片內匠師之一就是潘春源。

第一代祖師作品 蔡龍進父子傳承

七十一歲的蔡龍進說，十三歲拜師潘麗水，當時師祖已年老，不再畫廟宇彩繪，只看過他畫水墨畫，沒想到竟能重修師祖參與興建的廟宇；蔡謹屹也說，能看到太師祖的照片與作品，很感動。

巡天宮主委黃慶如表示，經神明指示邀蔡龍進來重畫門神，原本不知舊廟彩繪是潘春源作品；副主委吳博文說，現在廟宇存放超過百年的木製平安符板，清光緒時的石香爐，這次因緣際會考證更完整的廟宇歷史，「這是天意」；陳俊哲說，巡天宮舊廟於一九七六年因道路拓寬又重建，潘春源的門神畫作只能於照片欣賞，由第三、四代徒弟來重繪，別具傳承的意義。