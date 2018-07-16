〈中部〉學子體驗牛耕 表演「對牛彈琴」

2018-07-16

農場邀馬光國中生學傳統耕種

〔記者廖淑玲／雲林報導〕推廣牛耕文化，土庫馬光回鄉米農場舉辦牛耕體驗，昨天邀請四十名土庫馬光國中國樂班學生體驗牽牛犁田、田間衝浪，學生表演「對牛彈琴」，村裡多名老農也到場，老中青三代傳承讓人感動。

社會變遷，農耕時代隨處可見的牛被農機取代，大多數農民靠著「鐵牛」耕種，回鄉米農場林家良卻集結一群酷愛「駛牛犁」的青農組成「牛頭司」配合暑假還推出耕牛小學堂，推廣食農教育帶學生體驗。

牛隻整地搖晃 感覺像田間衝浪

回鄉米農場免費舉辦牛耕體驗，重現傳統耕種方式，小朋友一看到牛就開心餵牛吃牧草，馬光國中學生對著牛演奏國樂，牛隻在一旁自在吃著牧草，真的成了「對牛彈琴」，孩子們開心和牛玩成一片。

大伙兒爭相體驗「田間衝浪」，踩踏在牛犁上，跟著牛隻整地搖來晃去，感覺有如衝浪，不少人還得拉著竹鞭才敢站上去，學生們雖然覺得好玩，也從中了解農夫的辛苦。

在宜蘭訓練耕牛的沈國源專程來到雲林經驗傳承，展示用牛糞製成的名片，小朋友還刻意拿起來聞聞看，而牛犁田和一旁鐵牛整地的畫面形成強烈對比，現場學生寫生，但不是用畫布畫紙而是米袋，堪稱一絕。

林家良指出，帶領學生食農教育體驗牛耕及早期臺灣農村生活，又面對農產品價格下跌，也有小農自製加工鳳梨乾、鳳梨酥等，開拓行銷管道，希望讓下一代知道農業的精神及可貴。

原本在台北從事機械業的林家良，五年前回鄉種田創立「回鄉米」，堅持用友善土地方式耕作，雖然知道大多數人仍習慣使用「鐵牛」，也和牛耕形成強烈對比，昨天讓學生寫生的米袋，林家良將會留下用這些米袋裝米賣給消費者，傳達用牛耕守護耕田的精神。