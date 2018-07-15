〈南部〉全票90元 高美館即起入館收費

2018-07-15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立美術館去年行政法人化後力求轉型，除了募集更多專業人才進駐外，更策辦首檔「泰德特展」。高美館表示，在全球文化藝術體驗付費的趨勢下，高美館在「泰德特展」期間，順勢推出入館門票方案，未來進入高美館看展覽，必須購買門票。

高美館指出，高美館、國美館和北美館是台灣三座國立美術館，國美館免收門票，北美館門票卅元，因去年閉館整修，完工以前，全館及廣場活動全面免收門票。

高美館目前規劃全票九十元，六十五歲以上長者及高中職以下免票、大專院校以上學生及廿人以上團體優惠，另外，高雄市民平日免費、假日優惠入館等方案。高美館表示，即日起舉辦的「裸：泰德美術館典藏大展」，票價二百八十元，只要購買「泰德特展」的門票，即可免收九十元入館門票，暢遊高美館各個展間，兒美館依舊維持免費入場。

高美館指出，行政法人化後，為了轉型為當代性新型態美術館，歷經三個多月、共計一百四十七個工作天整修，今年一月高美館成為國內公立美術館第一個採用科技、節能的全新光膜系統打造的新型態展覽空間，加上結合最夯議題的「新型態跨域系列講座」、夜間開館的「月昇．樂昇—小周末音樂會」，以及發現高美館獨有藝術與生態的特色「藝術生態導覽」等多元活動，高美館蛻變迎接即將到來的新生。