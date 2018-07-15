〈南部〉養殖管線卡堤岸 爭取「前瞻」3800萬打通

2018-07-15

成功路口尚有110米堤頂無法串連

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市茄萣沿海地區因養殖魚塭需要不斷地供應海水，長久以來養殖戶在海堤沿岸架設抽水設備與管線，不但破壞海岸景觀，更造成堤頂無法通行，經相關單位會勘，陸續完成部分海岸整修，將再向中央爭取三千八百萬元「前瞻」經費，串連並復育海岸及營造親海環境。

擬規劃4米寬步道、設仿木欄杆改善

茄萣海岸線全長約五．八公里，高市府已於二○一三、二○一四年間完成茄萣海岸線改善長度約二．九公里，預計今年十月可完成「茄三」部分的改造，但成功路路口海岸線約有一百一十公尺堤頂，受限於養殖抽水馬達及管線問題（見下圖，記者黃佳琳攝），導致堤頂無法完整串連。

日前立委邱志偉邀集經濟部水利署第六河川局及高市府水利局，勘查茄萣海岸成功路至濱海公園的環境營造工程。水利局表示，「茄萣海岸二期近濱海公園堤頂步道串接工程」費用初估約三千八百萬元，內容為規劃四公尺寬步道，以ＰＣ地坪為主，兩側設置仿木欄杆，適當距離搭配休憩座椅，營造海岸休憩空間，並串連茄萣濱海公園堤頂動線。

「茄二」堤頂步道的完整串連，將使茄萣海岸的改造更臻完美，預期開放後，可吸引遊憩人潮，除帶動觀光效益外，並提供居民與遊客良好的休憩場所。