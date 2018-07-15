〈南部〉旗津晴天「做大水」 市府1週內提對策

2018-07-15

〔記者葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕適逢農曆初一大潮，旗津區連續兩天因海水倒灌造成淹水，居民對「晴天水患」抱怨連連，擔憂成了「第二個水上威尼斯」，區公所調來抽水機應急， 水利局將於一星期內提出改善方案。

前、昨天逢大潮 上午6至8點海水倒灌

旗津區廟前路與海岸路口，碰上大潮加上大雨，一定會淹水。前天農曆六月初一、昨天初二，連續兩天天氣晴朗，市議員簡煥宗卻接獲民眾反映，指這兩天上午六點至八點，都出現海水倒灌、水淹路面，旗津輪渡站附近甚至淹到小腿肚。

此外，旗津南邊中洲地區安順里渡船巷一二二船渠周遭，前天也發生海水倒灌積水情形。

旗津區旗下里里長夏嫣表示，連續兩天海水倒灌積水，讓商家很困擾，希望市府想辦法解決廟前路「晴天水患」的問題。

高市府表示，廟前路淹水主因是旗津為沙洲半島，部分地形高程已接近海平面，每逢大潮，高程地形較低處就有海水倒灌積水，只要一退潮，積水隨即消退。連續兩天都是早上七點適逢大潮，約六、七點開始積水，深約五至十公分，近八點水即消退。

大潮最高時比陸地高5至10公分

簡煥宗表示，他曾邀集相關單位現勘，發現海平面較路面高，海水沿高雄港排水系統溢流，倒灌路面造成淹水，呼籲市府應重視極端氣候可能造成的影響，儘快改善。

水利局強調，淹水區域已屬於高雄港內港，與海堤沒有直接關連，經實測，此次大潮最高時，比旗津陸地高約五至十公分，的確比以往漲潮時更明顯，已請顧問公司現勘評估，將於一星期內提出改善方案，包括在倒灌點設水閘門、加設抽水機等。

今天農曆六月初三，也會有大潮，旗津區公所已趕緊調來兩台抽水機應急。