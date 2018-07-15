〈南部〉屏東縣警局新任正、副局長 都是「老屏東」

2018-07-15

〔記者李立法／屏東報導〕十六日將接任屏東縣警局長的葉明潭與兩名副局長吳清飛、林長春，三人曾為前後任的屏東警分局長，沒想到會在多年後重回屏東聚首，三位「老屏東」的官場際遇一時成為警界話題。

高雄市新興分局長葉明潭曾在屏東擔任過恆春、潮州及屏東警分局長，高雄市警局督察林長春也擔任過屏東警分局長、屏東縣警局主秘及督察長，台南市警局第五分局長吳清飛在屏東的資歷更是豐富，分別擔任過東港、恆春、潮州及屏東警分局長，三人陸續離開屏東到外縣市遶了一大圈，卻又因緣際會地以縣警局正、副首長身分回到屏東，在地方治安史上實屬少見。

屏東縣警局長一職向來被視為邁向六都甚至警界層峰的重要里程碑，即將卸任的江雅文，卻是屏東第一位屆齡退休的縣警局長，警局同仁在日前的歡送茶會上感謝他過去一年多來為屏東治安的付出，工作態度未因退休而鬆懈。

警政署前天發布的重要警職異動名單中，最讓人意外的是潮州分局長楊峰明降調新竹縣警局警務參，外界猜測應與六月初發生在潮州鎮的社會矚目案件何姓海陸上兵遭誤殺案有關，雖然偵查隊很快就將涉案多名凶嫌逮捕到案，但警政署似乎對屏東縣警局及潮州分局的相關狀況處置作為多所不滿，身為第一線的指揮官楊峰明成了究責矛頭。