〈南部〉台東志航基地開放 戰機、熱氣球接力上場

2018-07-15

〔記者王秀亭／台東報導〕國防部今年首場營區開放昨天在台東志航基地登場，一早就有經國號、幻象2000、F16及雷虎小組陸續進行性能展示及特技表演，現場驚呼連連，直呼震撼，但中午過後受天候因素影響，C-130運輸機衝場表演被迫取消，晚間熱氣球光雕晚會緊接登場，一天下來吸引近兩萬人次參觀。

受天候影響 戰機表演濃縮

昨天上午八時許，台東市中華大橋、卑南溪堤防上聚集許多民眾，就為了拍下國內各主力戰機的美麗身影，率先登場的是經國號戰機，突顯急轉彎的性能，隨後幻象2000上演空中曼波，F-16則是在空中靈活翻轉爬升，讓民眾看得直呼過癮。

但受天候影響，各項戰機表演項目濃縮，雷虎小組精彩的特技表演為整個戰機性能展示及表演畫下句點，雷虎小組一結束表演，志航基地隨即降下陣雨。

一場即時雨仍擋不了民眾欣賞戰機的熱情，雨勢稍歇，撐著雨傘也要和展示在廣場上的各式戰機合影留念，游姓台東市民說，等了四年盼到志航基地再開放，兒女都好期待這一天，看戰機衝場、大雁飛行等特技，這個等待好值得。

中央氣象局昨天下午對台東地區發布大雨特報，且有雷擊及強陣風的可能，志航基地考量天候因素，原定下午舉行C-130運輸機衝場等表演全數取消。

9熱氣球起球 與戰機相映襯

直到晚間，熱氣球光雕晚會緊接登場，一度因風大熱氣球無法起球，直到晚間七時四十五分風勢稍減，包括英國鬥牛犬、粉紅象、青蛙王子及法國貓頭鷹寶寶等九顆熱氣球在志航基地內起球，與三架F-5E戰機相互映襯，搭配空軍樂儀隊的分列式伴奏表演，讓上千名民眾欣賞一場熱鬧精彩的光雕秀。