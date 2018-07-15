〈南部〉屏縣魯凱青葉部落 「傳統拍刺」振復紋手文化

2018-07-15

日治時期被禁式微 青葉剩2紋手老人

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民傳統紋手文化，在日治時期被禁而逐漸式微，各部落紋手老人越來越少，屏東縣三地門鄉青葉部落為振復紋手文化，昨天重現傳統拍刺技藝，頭目家族的賴美芳接受紋手時，痛到幾乎要飆淚，但她心志堅定，滿懷感恩。

44歲賴美芳傳承文化 痛到快飆淚

紋手在原住民傳統文化中，是純潔少女、也是美的象徵，代表女孩已經長大、被部落認可，可惜如今在魯凱族青葉部落裡，紋手老人僅剩兩人，且都超過九十歲，今年部落年輕人，決定以傳統拍刺找回文化，讓紋手重新回到女性手上。

紋手是純潔、美的象徵 代表女孩長大

紋手不僅身分的象徵，圖案更代表深厚的家族文化意涵，以及父母親對子女的疼愛，傳統紋手對象一般為十二至十六歲少女，若平民階級要紋手，必須先拿繪製好的圖案到頭目家報告，因為紋手必須尊重部落領袖意見，頭目允許後，還要殺一頭豬宴請全村居民，昭告全村「我家的女兒要紋手了」。

至於傳統拍刺，是將柑橘科樹木的刺曬乾，並把竹子剖半，將刺放在竹子中間綁住，做為紋手工具，顏料採鍋底炭灰；紋手時在刺上沾色，將刺對準手背，再持另一根細棒，拍打綁住刺的竹子，讓刺扎進皮膚上色。負責規劃此次振復活動的部落青年巴俊傑說，「原以為部落已沒有做刺的樹木，沒想到在訪談時，就問到部落耆老家門口剛好有這麼一棵。」

明年的豐年祭將可以在嶄新的聚會所舉辦

昨天負責傳統拍刺的紋手師，是來自台東排灣族撒布優部落的宋海華，在青葉石板屋裡，為四十四歲的青葉部落貴族女性賴美芳紋手，傳統拍刺和現代電動化的刺青不同，全程純手工，從準備到完成約需兩至三天，昨天光是紋手就從上午八點，持續到晚間六、七點。

賴美芳說，她所刺圖紋是依祖母紋手的圖樣描繪，依傳統來說，各種圖紋有其象徵，譬如人形圖樣僅頭目階級能用，十字圖形象徵太陽、彎曲的圖形則象徵百步蛇、如柵欄般的圖紋含有戒律之意。

紋到痛處，賴美芳忍不住低頭皺眉，家人則圍繞一旁加油打氣，她說，也許有人說：「什麼年代了還要紋手？」，但一股對文化傳承的使命感，讓她想紋手的心不斷湧出，她不害怕，心也就越來越堅定，感謝兩大頭目家族、家人、老耆、族人的鼓勵，期盼與日後想紋手的女性，一起勇敢為魯凱族的紋畫傳承盡一點心力。