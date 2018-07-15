〈台北都會〉柯海選團隊 姚提醒年輕人勿撲火

2018-07-15

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲以海選方式籌組競選團隊，六天就收到一八三九份履歷，昨篩選出四十二人參與面試，錄取員額並未設限。柯文哲昨稱，就是到兩千萬元（抵押房貸的競選經費）用完為止。民進黨台北市長參選人姚文智則質疑，「四年前，柯市長用海選方式挑選競選團隊成員，但如今留下有幾位？」提醒年輕人不要飛蛾撲火。

柯文哲競選團隊「team KP」共招募發言人、隨行人員、開放職缺等六類職缺，薪資從四萬兩千元至五萬兩千元，從一八三九份履歷中篩選出四十二人參加面試。

柯文哲競選辦公室一號成員柯昱安表示，本來履歷只有九百多份，但在《一日幕僚》播出後，履歷暴增一倍，面試並沒有設限最後要錄取幾人，結果會在兩週內公布。

面試昨下午二時登場後，不少參與者都認為「薪資條件還算優渥」，從曾出版波蘭旅遊書的旅遊作家，到現職從事媒體工作的選美冠軍都有。柯文哲也說，這是很辛苦的工作，就當四個月（八月至十一月底選舉結束）的急行軍。

然而，柯文哲四年前就曾舉辦海選，數十名成員中，只剩下台北市副發言人林筱淇、觀傳局機要秘書楊景棠、柯昱安三人留在柯身邊。姚文智也語帶諷刺表示，柯四年前的競選團隊成員，如今留下有幾位？柯市府首長也海選，到現在又有幾位？真正年輕首長留下推動市政又有幾位？姚也告誡年輕人，「會不會像飛蛾撲火一樣，讓柯市長棄如敝屣」，這些都是年輕人要了解的。