〈台北都會〉姚文智成立姚姚姊妹會 吳思瑤批柯沙文主義

2018-07-15

姚文智大推婦女權益政策

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕年底選舉逼近，白綠分手後，作戰策略各自出招、互別苗頭，台北市長柯文哲競選團隊採取海選模式，吸引年輕人；民進黨台北市長參選人姚文智昨舉行「姚姚姊妹會」成立大會，並以第二胎國家養等政見搶攻婦女票，姚左批柯的幼托公共化政策跳票，右轟柯對女性議題發言隱藏偏見，未來他將進一步推動婦女權益保障政策，減輕婦女育兒壓力。民進黨立委吳思瑤致詞時也批柯是沙文主義，過去多次發言對女性侮辱與不尊重。

「姚姚姊妹會」由水噹噹姊妹會等婦女團體組成，立委吳思瑤及北市議員許淑華、簡舒培等女性民代站台，北市府前副秘書長李文英也現身。姚文智昨一身輕裝，大跳「姚姚舞」。

吳思瑤致詞時提到，柯過去多次發言對女性侮辱與不尊重，批柯是沙文主義；國民黨市長參選人丁守中曾說她「坐四望五的人還叫自己『姊姊』」，讓她無法接受，指他們不懂疼惜女性的貢獻。

姚文智說，在台灣民主發展、改革過程中，女性撐起半邊天，他思考未來替婦女紓解育兒壓力，因此提出「第二胎國家養」。

姚指出，法國這項政策一年花費五千億元，單以北市來看的話，一年不用超過六十億元。第一胎不補助，若生第二胎，每月補助一萬元、六年總共補助七十二萬元，第三胎加起來則有一一四萬元。

姚鼓勵生產 要婦女領補助

姚文智最後還向在場的婦女「催生」，他說，一個人「催生」十個小孩，鼓勵身旁女性親友多生。他還幽默地說，距離投票剩四個多月，趕快拚，明年春天出生領補助，他當選市長就要先推動這件事。