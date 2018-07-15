〈台北都會〉管制手機引反彈 百齡高中再溝通

2018-07-15

近期宣布自新學期起實施

〔記者蔡亞樺／台北報導〕手機成為生活必需品，不少學生帶手機到校，台北市百齡高中近期在朝會宣布，新學期起實施高中部手機統一管理，各班導師收齊學生的手機後，統一送至學務處保管，放學再由各班領回。由於公校幾乎不介入管制手機，百齡成了第一所公立高中統一管制，此舉引發學生反彈，家長也有不同聲音；眼見怨聲沸騰，校方趕緊找學生代表進行溝通，強調手機管理機制尚未定案。

教局︰須經民主機制討論

北市教育局科長穆慧儀表示，手機管理由各校自訂，通常校方會找學生代表及家長會討論，「這是民主機制」，一定要討論；她坦言部分私校對手機會有所要求，但公校幾乎沒有，因校方得負擔管理的風險。

百齡高中國中部兩年前規範，凡帶手機到校，統一保管，若要用手機須填單申請，校方並於五月宣布向上延伸至高中部。有學生在臉書PO文抱怨，指校方不重視學生權利，有人提到「不想帶字典到校查字，英文講太快，下課想查也不行」，還有畢業校友留言「百齡居然開始收手機有點意外，有心想玩手機也有辦法不被抓到」。

百齡高中學務主任翁憲章指出，巡堂發現國中生用手機玩遊戲、看社群網站，在家長同意下訂定手機管理機制，只要帶手機到校就統一收齊保管，若老師須線上學習，校內備有六百台iPad，足夠一千八百名國中生使用。

校方將找班聯會代表溝通

至於高中部，翁憲章表示，原採取自主管理，但發現自制力有狀況，每週都有學生上課玩手機被違規懲處的紀錄，甚至用手機作弊，因此重新思考手機的管理方式，才有此想法。

但翁強調會尊重孩子，顧及學校整體秩序，孩子必須在自律性的條件下進行學習，將找班聯會代表再溝通。他也提到，暨南大學附中已推行全校學生手機統一管理，百齡並非首例。

再興︰儘量不讓學生接觸

私校部分，再興中學則採手機入校後，由各班導師將手機收齊、放置保險箱，放學前發還。學務主任雷遠郎表示，儘量讓學生一整天在校內不接觸手機，由於家長擔心孩子放學途中的安全，仍有聯繫的需求，所以不禁止帶機入校。

開南︰取得家長同意才做

台北市私立開南商工則表示，學生要換教室上課，保管難放心，因此授權各班導師與學生決定，有些班級全面開放，有些班導會自行購買塑膠盒集中放置，下課再讓學生領回，若要統一集中管理，會先取得班上每位學生的家長同意才做。