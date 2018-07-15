〈台北都會〉台64線祭車牌辨識 重車偷跑1年少8成

2018-07-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市新店區與八里區的台六十四線東西向快速道路，在鄰近板橋匝道處，常有重車行駛，震動及噪音影響住戶安寧，即便設立禁行重車告示牌，成效仍有限。交通部公路總局運用科技執法，裝設車牌辨識系統，去年六月起取締違規，實施一年來違規件數減少八成以上，民宅震動情形獲得改善。

噪音擾民 禁行告示駕駛無視

交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段副段長游旻達指出，二○一一年初，台六十四線近板橋匝道二十至二十．三公里處路段，因低頻共振打擾住戶安寧，經調查，原因為重車通行鋼構橋樑造成，同年五月降低速限為每小時六十公里，並在十八公里至二十二公里路段，設置禁行二十噸大貨車告示牌，依舊有許多偷跑車輛，民眾陳情不斷。

游旻達表示，二○一一年九月營建署植鋼筋補強，同步配合警方取締超載車輛，但此路段路肩空間有限，提高取締難度，改善成效不明顯。二○一六年八月起在禁制路段前後裝設ＡＶＩ車牌辨識系統，二○一七年六月開始取締違規，政策上路後，東向違規件數平均減少八十．四％，西向平均減少八十七％，民房震動陳情隨之減少。

科技執法 月違規從1204變200件

根據統計，二○一七年七月，東向違規件數高達六七八件，之後逐月遞減，二○一八年四月降到一三三件，西向違規件數在二○一七年七月達五二六件，二○一八年四月降到僅剩六十七件。