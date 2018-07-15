〈台北都會〉新北玩具抽查17％不合格 「史萊姆」最多

2018-07-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕家長們注意囉！新北市經濟發展局最近抽查消暑玩具及熱門孩童玩具，結果有十七％玩具不合格，其中以學生們最愛玩的水晶黏土（俗稱史萊姆、鼻涕蟲、水晶果凍）違規件數最多，醫師提醒部分水晶黏土製作成分含有硼砂，誤食可能導致孩子噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重者甚至腎衰竭。若孩子愛玩水晶黏土，除注意不要入口外，玩後也務必洗手。

針對熱賣263件 45件有問題

經發局近期針對新北市轄內各式消暑玩具及受孩童歡迎的玩具商品，如水槍、戲水玩具、戶外球類套裝玩具組、水晶黏土、指尖陀螺等專案抽查，總計抽查二六三件，結果有四十五件不合格，不合格率達十七％。

史萊姆占16件 多為標示出包

經發局指出，四十五件不合格案件中，以近年學生最愛玩的水晶黏土（俗稱史萊姆、鼻涕蟲、水晶果凍）的違規件數最多，有十六件，其他有六件是吹氣水球、五件戲水玩具組、三件水槍違規，另查獲十五件是一般性玩具標示不全。

經發局說明，違規的水晶黏土大多沒有標示使用方法或注意事項，且警告或注意字體過小，不易辨識，由於部分水晶黏土可能採用硼砂製作，未清楚標示警語，可能導致孩童不小心誤食；其餘的戲水玩具等，更高達九成也具有警告與注意字體過小問題。

成分恐含硼砂 玩後務必洗手

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，硼砂屬於低毒性，若孩童大量或長期誤食，在體內會變成硼酸，孩童會出現噁心、嘔吐、腸胃不適、腹瀉等症狀，嚴重者恐引發代謝酸中毒，導致腎衰竭，呼籲家長務必小心，玩後也務必洗手。

經發局長張峯源提醒家長，選購玩具注意事項，第一，注意玩具「製造資訊」與「適用年齡」，即包含製造（進口）商聯絡資訊、原始產地、成分材質及年齡限制等事項；第二留心玩具「警告標示」及使用方法或注意事項；第三確認是否貼有經濟部檢驗通過的「商品檢驗標誌Logo」。