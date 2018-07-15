〈北部〉國際安全社區認證 太巴塱通過

2018-07-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮阿美族人口最多的光復鄉太巴塱部落，為了加入「國際安全社區」認證，經過十年努力，今年終於正式向「國際安全社區認證中心」申請認證並獲得通過！

推動國際安全認證工作總召集人那麼好．ㄚ讓牧師說，部落為了加入世界衛生組織國際安全社區認證，花了十年時間，並從二○一二年起回歸部落年齡階層的機制，從部落前頭目王成發、現任頭目楊德成、祭司林政治、議員萬榮財、衛生所主任林春孝、太巴塱國小校長謝明生等，從耆老開始推、青年人接下推動任務，由各個階層合力促成。