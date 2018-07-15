〈北部〉太巴塱 紅糯米收割 找稻田音樂饗宴今上菜

2018-07-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉太巴塱部落的紅糯米屬於旱稻品種，吃起來有特別香氣，七月份開始收割，但因為產銷不夠健全，導致米的銷售量不如預期，栽種面積也因此縮水，目前不到十公頃，為了增加銷量，部落除了昨起至今天舉辦「紅糯米採收祭」，今年豐年祭的敬老宴也開放遊客訂桌，並送紅糯米禮盒「米粒如福」（milidofot），收入則回饋二十％給豐年祭大會籌備處，也增加部落收入。

Katepay，是阿美族語的「紅糯米」，在族人傳說中，遠古發生大洪水之後，先祖搭乘木臼漂流到聖山保住性命，他們把隨身攜帶的紅糯米播種，種出「太陽神母親」恩賜給部落的糧食。

銷售不如預期 栽種面積縮水

太巴塱營造協會新任理事長蕭明山說，因為銷售的問題，農民不敢種太多，今年社區小農栽種的紅糯米，由協會負責行銷的面積也僅二公頃多，全光復鄉栽種面積可能只剩七、八公頃。

部落這幾天忙著收割紅糯米，昨天還在紅糯米生活館旁的稻田舉辦紅糯米產地體驗，現除了部落祭司祭天祈福、有紅糯米手割稻體驗、甜酒釀ｄｉｙ等系列活動，部落文化健康站也表演舂米舞；此外，今天下午二點起到晚上八點也有「找稻田音樂饗宴」，還可diy創意點心、稻草雞、田園野餐。

米中含花青素 禮盒巧思設計

蕭明山說，太巴塱紅糯米採取有機栽培，含有花青素，也是很好的養生米種，為此今年還設計紅糯米禮盒「米粒如福」（milidofot），milidofot也就是豐年祭「情人之夜」的含意。

豐年祭敬老宴 開放遊客訂桌

蕭明山說，今年豐年祭第一天八月十七日中午的「敬老宴」，預計會開放二十桌給遊客訂桌，一桌七千五百元，含禮盒以及十張部落消費券，可前往各店家、民宿消費，因屬試辦，也不敢貿然推出太多，希望先「嘗試」看看，如反應好，盼能促進部落的經濟、增加收入，電話0932644164，吳小姐。