〈北部〉宜市救國團大樓整修活化 9月完工

2018-07-15

「市民之森」最後一塊拼圖就位

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「轉型正義！」宜蘭市原救國團大樓與志清堂，市公所斥資三千二百萬元價購收回，從外觀到內部全數整修。救國團大樓除有辦公空間，還要打造幼兒園與親子館，志清堂則提供公益使用；宜蘭市長江聰淵說，九月完工後，市政中心轉型「市民之森」計畫，將完成最後一塊拼圖。

宜蘭市「市政中心」，面積約九千兩百平方公尺，包括市公所、舊縣議會、原救國團大樓、志清堂、社福大樓及宜蘭縣政府舊員工宿舍等設施。市長江聰淵推出市政中心轉型「市民之森」活化計畫，除為市公所拉皮、整修社福大樓、將縣府舊員工宿舍打造成阮義忠台灣故事館，舊縣議會轉型「宜蘭人故事館」，最棘手的救國團大樓與志清堂也順利解決。

兩棟大樓 市府花三二○○萬價購

原救國團大樓與志清堂一九八四年興建，占地一千五百餘平方公尺，土地屬市公所機關用地；在黨國不分年代，公所將土地無償撥給救國團興建。後來，救國團變更為社團法人，無償撥用遭審計室糾正；二００四年開始，才每年付給公所六十九萬五千元租金。

宜蘭市民代表會與外界都質疑，一年約七十萬元租金太便宜，離市價行情太遠，且市公所辦公空間不足，要求收回救國團土地統一規劃使用；經多次協商，公所與救國團達成共識，在二０一六年以三千兩百萬元價購救國團的地上物，土地與建築一併收回公所管理。

整修花二○○○萬 1棟公用1民用

市公所斥資約兩千萬元整修建物，志清堂則委由志強桌球協會管理，也開放民眾租用。未來的規劃，救國團大樓一至二樓將作為市公所財政課、社會課、防災辦公室及幼兒園的辦公空間；三樓給社會處興建親子館、四樓設置檔案室、五樓配合市政需要規劃用途，預計九月整修完成。

宜蘭市民代表林飛身說，以前救國團是國民黨時期，政府附屬機關，後來變成財團法人，當然不能無償使用機關用地，代表會才會要求公所購買地上物還給市民，如此才符合時代潮流。

江聰淵：避免訴訟 堅持價購

「這是轉型正義！」江聰淵指出，購買地上物過程與救國團協商許久，也遇到各方壓力，為了避免與救國團走到訴訟程序，曠日廢時影響市政推動，他堅持價購處理，當初若沒有當機立斷，這件事永遠得不到解決，隨著救國團整修完成，「市民之森」最後一塊拼圖將能在九月拼上。