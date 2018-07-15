〈北部〉夜間執勤 員警安全風險高

2018-07-15

記者彭健禮／專題報導

夜間昏暗，員警於路旁執法，人身安全風險高，且交通法規規定超速執法須有一定距離警示，也易有爭議。苗栗縣警察局交通隊長張俊銨表示，員警執法時，警車警示燈務必開啟，並在具避車彎或較寬敞路肩，另同樣會依規定架設反光警告標示，提醒用路人。

交通隊：擇安全地點 放反光警示

員警在夜間執法過程中，傷亡案件屢見，尤其以國道最多。不過，地方縣市警方執勤環境，雖然大多不像國道般險惡，但是快速道路速限也達時速八十、九十公里；尤其快速道路的路燈設置，也如同高速公路，只有在交流道周邊有才照明設備，其餘路段幾乎是一片漆黑，執法員警人身安全風險高。

張俊銨表示，警察局於配發儀器前的教育訓練，也有夜間執法的安全宣導；員警執法時，警車警示燈務必開啟，並以警車為掩護，選擇具避車彎或較寬敞的路肩，加強執法員警人身安全。

另外，現今超速執法的申訴案件，常見警示標誌設置與否及距離的爭議，更遑論夜間昏暗；張俊銨坦言，此類申訴案件確實不少，現今員警執法也都會特別注意，會依規定架設反光警告標示，提醒用路人「前方有測速照相取締」。

依據「道路交通管理處罰條例」使用固定或非固定的測速器執法，一般道路應於一百公尺至三百公尺間，高速公路、快速道路則應於三百到一千公尺間，明顯告知。