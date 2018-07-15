〈北部〉苗警添數位雷達測照 夜間超速「照」得住

2018-07-15

半年19死亡車禍 7件在夜間

記者彭健禮／專題報導

苗栗縣今年上半年十九件死亡車禍，七件在夜間，警察局交通隊分析多與超速有關；縣警局採購十套可攜式數位式雷達測照設備，於六月底投入執法，強化夜間違規取締，也遏止青少年易於暑假期間群體飆車等危險行為，短短兩週就取締了一百件超速。

雷達測照兩週 取締百件超速

縣警局交通隊統計，今年一月到六月，發生傷亡交通事故計三千二百八十三件，死亡車禍十九件、十九死；其中，晚間六點到隔天清晨六點的夜間時段，傷亡交通事故計八百一十八件，死亡車禍七件、七死，警方分析大多與超速有關。

警分析車禍大多與超速有關

交通隊長張俊銨表示，過去夜間超速取締，僅仰賴固定式測速桿，因此，縣警局向中央爭取補助添購十套移動式具夜間照相功能的車載數位式雷達測速照相設備，改善轄內夜間行車安全。尤其暑假到來，青少年容易呼朋引伴，成群結隊危險競速駕車，也盼透過執法，達到有效遏止危險駕車的行為。

十套可攜式數位式雷達測照設備已完成驗收，警察局也完成教育訓練，派發各警分局及交通隊使用，於六月廿五日起投入執法，主要針對台一線、台三線、台六十一線、台七十二線等易肇事路段及容易發生超速、飆車等危險駕駛行為的路段加強取締，統計至七月九日，總共取締一百件超速違規。

雷達測照提升解析度和辨識度

交通隊表示，數位雷達測速照相儀，體積小、主機重量不超過五公斤，具機動性，可隨警車攜帶，其夜間拍攝有專用的閃光燈可以補光，大幅提升夜間拍攝的相片解析度與車牌辨識度，測照上限可達時速一百九十九公里。