〈北部〉20年不間斷 婦人每天義掃街道2公里

2018-07-15

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉六十八歲婦人何美惠， 每天清晨默默掃街，來回約兩公里，近廿年來不曾間斷，許多人以為她是清潔隊員，封她為「寶新路的守護大使」！

許多人以為她是清潔隊員

「我不認識她，但我發自內心真心的感謝她；因為她，世界變得好美，陽光都燦爛！」寶山鄉民林寶全在臉書上分享，每天晨泳回家第一個尋覓的眼光，就是這位默默低頭掃著街道的大姐。網友留言「她是雙新村的環保尖兵，真用心，每天的喔！」、「真的，我也常看到，揪甘心」。

網友封她「寶新路的守護大使」

新竹縣議員邱振瑋說，何美惠是他的鄰居，父親何仁財曾是寶山鄉農會總幹事，一九八○年初即過世，她是長女，與母親何李亦妹同住，個性低調，掃街近廿年卻為善不欲人知。

高齡九十三歲的何李亦妹為人熱心，多年來每天和女兒到雙溪國小，跟著慈濟志工做資源回收，直到近來因年紀大了才停止。

何李亦妹也參加寶山義消顧問團，寶山義消分隊長彭貴鏡說，老太太家境雖非富有，卻想為地方盡一份心力，主動擔任顧問至今廿八年，每年除了捐款一萬元，還常自掏腰包買水和飲料，慰勞出勤的義消弟兄。

何美惠受母親熱心公益影響

何美惠受到母親熱心公益潛移默化的影響，每天早晨五點半左右，戴著帽子、穿上反光背心，拿起掃把和畚箕，從寶新路家門前開始掃街，把撿拾垃圾當運動，一直掃到雙喜福德祠過去約兩百公尺再回頭（寶新路從明湖路口到雙林路口），來回約兩公里。

許多路人以為何美惠是寶山鄉公所的清潔隊員，得知她只是基於愛護家園而義務服務，都感謝她長年默默付出，紛紛建請鄉公所公開表揚。