〈北部〉《桃園》全國首座生質能源中心 預計2021年營運

2018-07-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市目前僅有一個欣榮焚化廠、已不敷使用，二○一六年底發生火災就引起垃圾危機，因此，市府環保局加速推動在觀音區桃園科技工業園區設置的「桃園第二焚化廠」桃園生質能源中心，環保局長沈志修表示，生質能源中心採ＢＯＴ（公辦民營）方式興建焚化廠、廚餘厭氧發酵發電及底渣固化掩埋廠三合一能源中心，目前已招標並完成評選排出議價順序，預計八月底前可正式簽約定案，目標二○二一年營運。

營運後 全市可復收生廚餘

由於全市僅有龍潭及復興區設有公有堆肥場，無法消化全市的「生廚餘」，去年六月起清潔隊除了龍潭與復興二區之外，其餘十一個行政區不再處理菜梗、果皮等「生廚餘」。沈志修表示，待生質能源中心營運後，可一併解決過剩的廚餘問題。

市府敲定在觀音環保科技園區一塊四．三八公頃公有地興建桃園生質能源中心，沈志修表示，這是全國第一座三合一生質能源中心，焚化廠焚燒垃圾產生的熱能可用來發電，廚餘厭氧發酵可處理廚餘、水肥和分擔污水處理，產生的沼氣亦可用來發電，而底渣固化掩埋廠可將底渣、飛灰再利用，例如：運用在公共工程作為管線鋪設完成後坑洞回填的摻料，預計八月底前完成簽約、二○二○年主體完工試運轉，目標二○二一年營運。

上路後 每日可消化850噸垃圾

環保局表示，目前全市平均每天產生一千一百噸生活垃圾，唯一的欣榮焚化廠一天約能處理一千二百五十噸，而生質能源中心完工營運後，預估每日可消化約八五○噸家戶垃圾、廚餘、一般事業廢棄物等，能有效解決桃園垃圾壓力並分散垃圾處理風險。