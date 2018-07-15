〈北部〉《桃園》騎樓整平腳步加快 工務局下半年力拚1公里

2018-07-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市從二○一五年起推動騎樓整平工作，截至今年上半年為止完成不到二公里，市議員蘇家明就質疑，這樣的進度根本無法讓民眾感受到市府推動友善通行空間的成果，市府應該要加快腳步；對此，工務局長黃治峯回應，市府推動騎樓整平工程進度是越來越快，今年上半年的進度已經超過去年整年進度。

上半年完成788米 進度加快

黃治峯說，騎樓屬於私人所有，改善需取得屋主同意書，一直讓工程推動相對困難，二○一五、二○一六連續兩年僅完成一○九八公尺，平均每年五四九公尺，但今年進度加快，上半年完成桃園區民權路、博愛路、中正路及中壢區中正路部分騎樓整平，總長度七八八公尺，已經超過去年整年成績，下半年預計要完成一○四二公尺，與前兩年鋪設長度相當。

街廓商家要全點頭 才能執行

黃治峯表示，以往營建署補助鄉鎮市公所騎樓整平經費，但騎樓整平是吃力不討好的工作，公所大都不願申請，升格後改由養工處統籌辦理。推動初期店家擔心施工影響生意，此外，也有商家將騎樓當成店面延伸，怕施工後無法繼續做生意，加上一個街廓可能有四、五十戶商家，只要一家不同意就無法施工，諸多原因都影響施工進度，養工處也從中慢慢摸索，建立宣導及示範並進的標準作業流程。

黃治峯說，其中，貼磁磚等低噪音工程在夜間施工，另商家只要預留一．五米空間，既可讓輪椅、嬰兒車通行，也不會影響生意，而只要商家同意就由市府免費鋪設防滑鋪面，也可減少雨天滑倒的糾紛。至於整平方式則是針對有高低落差的騎樓，以斜坡方式讓輪椅、嬰兒車可以順利通過。

工務局說，依照「道路交通管理處罰條例」規定，「騎樓」屬於道路，目的在供公眾通行，若經主管機關公告禁止設攤但仍有設攤情形，依第八十二條第一項第十款規定，除應罰款外還可以沒收攤棚、攤架。

北市170公里 議員批桃園差很遠

蘇家明則說，台北市早在二○○二年就推動騎樓整平，改善長度超過一七○公里，桃園升格直轄市已經三年多，騎樓整平的長度竟然不到兩公里，這不是直轄市該有的格局；另桃園、中壢火車站為旅客運量排名第二、第三車站，商圈人潮甚多，但周邊高高低低的騎樓很不友善，落差大造成民眾踩空跌倒或絆倒時有所聞，對輪椅族、推嬰兒車的家長而言可謂危機四伏。