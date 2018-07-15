〈中部〉成衣廠釀禍 清水大排變牛奶溝

2018-07-15

農民近期勿引水入田 避免二度污染

〔記者張軒哲／台中報導〕清水大排高美路段十三日遭乳白色廢水污染，淪為牛奶溝，魚屍分佈綿延二公里，連附近灌溉溝渠也遭殃，清潔隊人員十四日持續清理魚屍，環保局查出污染源來自成衣工廠，依法裁罰。清水大排灌溉國姓、裕嘉、臨江里一帶農田，呼籲附近農民近期不要引水入田，避免造成二度污染。環保局指出，查出是一間成衣廠員工不慎打翻水性黏著劑，用水柱沖刷廢液，才會流入溝渠導致污染。

清水大排是清水主要灌溉溝渠之一，溝渠魚群優游，十三日中午清澈水質轉為乳白色，飄散臭酸刺鼻味，水中群魚翻肚暴斃，引起沿線居民驚慌。清水區裕嘉里長洪瑞昌表示，他發現門前大排陸續有死魚翻肚，數量頗多，包括鱸鰻、草魚、吳郭魚，趕緊通報市府，由於大排灌溉國姓、裕嘉、臨江里農田，也通知農民不要引水灌溉，避免污染，溝渠沿線蔬菜暫時勿採收。

員工打翻水性黏著劑 用水沖刷造成

環保局獲報派員採水化驗，並循線往上游追查污染源，查出乳白色廢水來自國姓里的一間成衣工廠。業者坦承因員工不慎打翻十六公升水性黏著劑，廢液未妥善清理，即用水柱沖刷，流入廠區周邊灌溉溝渠，導致廢水流向下游嘉裕里。因清水大排污染點與高美濕地相距三公里左右，研判污染水流不至於擴及高美濕地生態保護區。

已清理二千公斤魚屍 要開罰業者

環保局大隊長羅文龍表示，稽查人員檢測水質發現，大排水溫攝氏卅．八度、酸鹼值七．四、溶氧7mg/L，沒有檢驗出重金屬，水質檢測項目都沒問題，連續兩天約清理二千公斤魚屍。已依水污染防治法第三十條規定逕行告發，將對業者裁處三萬以上、三百萬元以下罰鍰。