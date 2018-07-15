〈中部〉信用卡繳戶政規費 今起實施

2018-07-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕電子錢包使用日益普及，民眾小額支付消費習慣也日趨成熟，市府提供更便利的繳費方式，推出多項小額支付服務，包括以電子票證進出停車場可享停車優惠、使用悠遊卡繳納地政及戶政規費等，今天起將再推出使用信用卡繳納戶政規費服務。

路外停車場 持悠遊卡、一卡通享8折

交通局推廣「智慧停車」，鼓勵民眾使用電子票證支付路外停車場費用，持悠遊卡、一卡通等電子票證進出停車場，可享停車費八折優惠。

信用卡臨櫃繳交通罰款 年底前無手續費

另開放民眾臨櫃以信用卡繳納交通罰款，目前有卅一家發卡銀行配合，年底前不另收手續費。

稅務局8個分局 供臨櫃刷卡繳稅

民眾申請地方稅務局「債權人查調債務人課稅資料」，可透過信用卡繳納規費；八個分局的服務櫃檯及監理單位也提供臨櫃刷卡繳納房屋稅、地價稅、使用牌照稅、土地增值稅、契稅、娛樂稅、印花稅等稅款、滯納金及罰鍰。

一萬以下地政規費 可用悠遊卡繳納

地政事務所臨櫃設置悠遊卡機器設備，可繳納一萬元以下地政規費；戶政事務所繼開辦悠遊卡繳納戶政規費後，明起再推出信用卡繳納戶政規費服務，並提供多家發卡銀行免收刷卡手續費優惠。

經發局已開放申請人採用悠遊卡繳納公司或商業登記規費，而工廠登記及動產擔保登記規費，除利用郵政匯票或現金繳納外，也可以悠遊卡繳納，提高繳費方式的便利性。

市民申請「建築線」，可使用悠遊卡繳納規費。臨櫃申請都計土地使用分區、影印建照相關圖說及補發使用執照謄本，申辦使用執照業務、公私有畸零地合併案件，除以現金繳納規費外，也增加悠遊卡、線上「我的Ｅ政府」提供的ＡＴＭ及信用卡繳費。

至於都發局的罰鍰案件，除台灣銀行臨櫃繳納外，民眾只要持罰鍰繳費單，也可至四大超商、ＡＴＭ及郵局等代收機構繳納罰鍰；還可在家使用網路晶片金融卡及信用卡，進行線上繳費。